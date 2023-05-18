Четверг, 18 Мая 2023 10:55

АрмИнфо.Мать погибшего в 44-дневной войне солдата, задержанная по <делу покушения> на сына Никола Пашиняна, - Гаяне Акопян, доставлена из МЦ Эребуни в СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Рубен Меликян.

<Вчера глубокой ночью госпожу Гаяне из МЦ Эребуни перевели в местo содержания задержанных. Вывели через один из многочисленных входов в больницу, перед которым на тот момент не было людей>, - написал он.

Меликян сообщил, что сегодня планируется ее очная ставка с сыном премьер-министра Армении Ашотом Пашиняном, <который утверждает, что госпожа Гаяне похитила его>.

видеозапись, оказавшуюся в распоряжении <Айкакан жаманак> неизвестным путем, на то обстоятельство, что в машине на тот момент находились только два человека - госпожа Гаяне (водитель) и Ашот П. (пассажир). Последний утверждает, что на тот момент он был похищен>, - написал он.

Ранее сообщалось, что Гаяне Акопян стало плохо в СК, в результате ее на карете <Скорой помощи> доставили в больницу <Эребуни>. Напомним, что накануне принадлежащая семье главы кабмина газета <Айкакан жаманак> сообщила, что сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна пытались похитить. Издание отмечало, что Ашота Пашиняна пытались похитить вблизи его дома в районе 15:00. <По предварительным, участники похищения - члены общественной организации <Зов сыновей>, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Однако в момент, когда автомобиль остановился, ему удалось выпрыгнуть из него, в результате на него наехала следовавшая сзади машина других участников этой организации. Он повредил ногу, а члены организации обратились в бегство. Ашот Пашинян сообщил о случившемся правоохранителям>, - пишет газета. При этом в газете обвинили в причастности к инциденту члена ОО <Зов сыновей> Гарика Галеяна, отца погибшего Мхитара Галеяна. В ответ, общественная организация <Зов сыновей> распространила заявление, в котором, говорилось, что после очередного судебного заседания по делу 21 сентября в Ераблуре, члены общественной организации <Зов сыновей> после того, как вышли из здания суда, случайно встретили Ашота Пашиняна. К Ашоту Пашиняну подошли только матери и предложили сесть в автомобиль, поговорить и вместе пойти в Ераблур. <Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур. Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине, кроме него и женщины, никого не было. Остальные сведения не соответствуют действительности>, - говорилось в заявлении.

На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении было возбуждено уголовное дело. Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян, было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РА.