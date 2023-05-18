Четверг, 18 Мая 2023 10:49

АрмИнфо.Провокационные и агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением не только Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и норм международного гуманитарного права. Об этом накануне в ходе встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, слова которого приводит пресс-служба МИД РА.

Источник отмечает, что встреча состоялась в рамках 4-го саммита Совета Европы в Рейкьявике. Была обоюдно подчеркнута важность сформировавшегося плодотворного сотрудничества с Офисом Комиссара Совета Европы по правам человека, а также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Был затронут гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Была обоюдно подчеркнута абсолютная необходимость обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах и решения гуманитарных вопросов.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что провокационные и агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением не только Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и норм международного гуманитарного права и решения Международного суда ООН. Министр указал на важность последовательных адресных заявлений и практических шагов международных институтов с целью предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе.