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АрмИнфо. Министерство обороны Армении в очередной раз призывает средства массовой информации и пользователей социальных сетей не торопиться и не распространять неверную информацию, не подвергать ненужному стрессу родителей военнослужащих и следить за официальными новостями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.
Согласно источнику, во время пограничных инцидентов, напряженной ситуации на передовой, когда, к сожалению, от выстрела противника погибает или получает ранение военнослужащий, некоторые СМИ, пользователи социальных сетей, получив тем или иным путем эту информацию, которая очень часто бывает неточной и непроверенной, спешат сообщить ее общественности. <Министерство обороны неоднократно призывало СМИ и пользователей социальных сетей в подобных случаях дожидаться официального сообщения, поскольку министерство обороны публикует сообщения только после многократных проверок, информирования семьи погибшего военнослужащего в установленном порядке. Сегодня, как и в предыдущие дни, одно из СМИ поспешило обнародовать полученную им неверную информацию, отметив, что погибший военнослужащий был из Ширакской области. На горячую линию Министерства обороны позвонили многочисленные родители военнослужащих из Ширакской области, которые пытались уточнить эту информацию. Министерство обороны должным образом информирует общественность о ситуации на передовой>, - говорится в сообщении МО РА.
Напомним, что днем ранее оборонное ведомство выступило с сообщением о том, что 17 мая в результате огня со стороны подразделений ВС Азербайджана в направлении Сотка погиб военнослужащий ВС Армении Эдгар Сулейманян, 2003 года рождения.
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|С.Лавров: США предлагают Армении "прогнать русских" с ее территории
|<Оружейный барон> Давид Галстян останется под арестом
|Пеший туризм в Армении набирает обороты: Заявлено о строительстве <национальной тропы>
|СНБ РА выявила попытку незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина на сумму в $250 млн
|Главы МИД Армении и Кипра обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности
|Армения стала соавтором резолюции ГА ООН об аварии на Чернобыльской АЭС
|Генрих Мхитарян - первый армянин в финале Лиги чемпионов
|Следком Армении подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР
|Доклад USCIRF: Международные организации сомневаются в готовности Баку защищать и охранять армянское культурное и религиозное наследие в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|<Оплевали, очернили>: армянское общество недовольно, ни работой Парламента, ни работой правительства
|Оппозиционер к властям РА: либо выходите из ОДКБ, либо оставайтесь в ней и используйте все ее возможности
|МИД РА: закупленное в России вооружение действительно не дошло до Армении
|МИД РА: в ближайшее время в ОДКБ состоятся обсуждения по заявлению о ситуации на Южном Кавказе
|С 1 августа по 13 октября в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|В Армении и Арцахе отметят Международный день музеев и Ночь музеев: МОНКС представило программу мероприятий
|Еще двоим предъявлены обвинения по делу свата Сержа Саргсяна - Ара Минасяна
|Конгресс Азиатского подразделения Международного общества детских онкологов SIOP Asia 2023 пройдет в Армении при поддержке Team Telecom Armenia
|Азербайджан обвинил двух своих граждан в госизмене и работе на спецслужбы Армении
|Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
|В Госдепе США прокомментировали встречу Пашинян-Алиев-Мишель в Брюсселе
|Президент Арцаха: консультации начнутся с завтрашнего дня
|Рубен Варданян: никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха
|Экс-министр Арцаха: Если международные акторы заинтересованы в установлении мира на Южном Кавказе, то обязаны уважать волю граждан Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: нужно удержать Пашиняна за руку, иначе будет слишком поздно
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер НС Арцаха намерен сделать все возможное, чтобы не допустить поляризации общества
|Бывший председатель Комитета градостроения РА приговорен к восьми годам тюремного заключения
|Институт Лемкина Мишелю: ЕС закрывает глаза на азербайджанскую диктатуру по геополитическим и ресурсным причинам
|Самвел Бабаян: мы должны жить, творить и быть защищенными
|Андреа Викторин о диалоге Степанакерт-Баку: Нужен международный механизм, над формированием которого мы должны работать
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|Глава миссии ЕС в Армении: надеемся, обе стороны отведут свои войска
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