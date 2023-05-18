Четверг, 18 Мая 2023 10:46

АрмИнфо. Министерство обороны Армении в очередной раз призывает средства массовой информации и пользователей социальных сетей не торопиться и не распространять неверную информацию, не подвергать ненужному стрессу родителей военнослужащих и следить за официальными новостями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.

Согласно источнику, во время пограничных инцидентов, напряженной ситуации на передовой, когда, к сожалению, от выстрела противника погибает или получает ранение военнослужащий, некоторые СМИ, пользователи социальных сетей, получив тем или иным путем эту информацию, которая очень часто бывает неточной и непроверенной, спешат сообщить ее общественности. <Министерство обороны неоднократно призывало СМИ и пользователей социальных сетей в подобных случаях дожидаться официального сообщения, поскольку министерство обороны публикует сообщения только после многократных проверок, информирования семьи погибшего военнослужащего в установленном порядке. Сегодня, как и в предыдущие дни, одно из СМИ поспешило обнародовать полученную им неверную информацию, отметив, что погибший военнослужащий был из Ширакской области. На горячую линию Министерства обороны позвонили многочисленные родители военнослужащих из Ширакской области, которые пытались уточнить эту информацию. Министерство обороны должным образом информирует общественность о ситуации на передовой>, - говорится в сообщении МО РА.

Напомним, что днем ранее оборонное ведомство выступило с сообщением о том, что 17 мая в результате огня со стороны подразделений ВС Азербайджана в направлении Сотка погиб военнослужащий ВС Армении Эдгар Сулейманян, 2003 года рождения.