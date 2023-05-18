Четверг, 18 Мая 2023 10:44

АрмИнфо.По делу о попытке похищения Ашота Пашиняна - сына премьер-министра РА Никола Пашиняна сложилась довольно странная ситуация. Об этом журналистам заявил правозащитник Рубен Меликян.

Ссылаясь на сообщение Следственного комитета РА, он сообщил, что задержан один человек. <Да, по положению на текущий момент задержана мать погибшего солдата Гаяне Акопян, но наших глазах были в очень жесткой форме задержаны, как минимум, еще двое - отцы погибших военнослужащих Ваик Саакян и Ваан Мовсисян. Что, эти люди не задержаны? Я недавно говорил с ними, и никому из них не выдали документа об освобождении из под стражи, чтобы мы могли обжаловать решение о задержании. Возможно, сейчас речь идет об одном задержанном, но с самого начала их было, как минимум трое>,- сказал правозащитник.

Он добавил, что в настоящее время идет допрос Гаяне Акопян, которая находится в 72-часовом режиме задержания. Меликян подчеркнул, что данное дело более чем публично. Он отметил, что в автомашине, в которой якобы был похищен Ашот Пашинян, находилась всего одна женщина- водитель. <Как может, женщина, потерявшая сына, похитить 23- летнего участника арцахской войны? Это абсурд. Даже сторона истца не настаивает на том, что Ашот Пашинян сел в автомобиль против своей воли, в таком случае, на каком этапе началось похищение? Это ненормальное явление. По нашим представлениям, о похищении вообще не может быть речи>, - подчеркнул правозащитник.

Отметим, что накануне поздно вечером в отделение полиции были доставлены родители погибших солдат, которых подозревают в попытке похищения сына премьер-министра. Полицейские не позволяли оппозиционным депутатам пройти в Шенгавитский отдел Следственного комитета. В частности, с задержанной попытались встретиться депутаты от фракции "Армения" Аспрам Крпеян и Кристине Варданян. Произошла даже небольшая потасовка между полицейскими и собравшимися. Стороны попытался успокоить депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

Несколько часов назад из отделения полиции были отпущены отцы троих погибших солдат, один из которых Гарик Галеян заявил журналистам, что никаких инцидентов с Пашиняном-младшим не было, никто его не похищал, он сам сел в автомобиль матери солдата - Гаяне Акопян. <Власти лишь видят опасность в организации "Зов сыновей" и пытаются нейтрализовать ее>, - отметил Галеян, заявив, что именно он был за рулем машины, которая, как утверждает Следственнй комитет, сбила Ашота Пашиняна. <Однако ничего подобного не было, я ему не вредил>, - подчеркнул Галеян.

Позже стало также известно, что в ходе допроса у Гаяне Акопян ухудшилось состояние здоровья, и ей потребовалась медицинская помощь. Она под сочувствующие возгласы собравшихся, аплодисменты и выкрики <Никол предатель> была препровождена в медицинский центр <Эребуни>.