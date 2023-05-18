Четверг, 18 Мая 2023 10:43

АрмИнфо. В Арцахе сложилась нездоровая ситуация вокруг должности государственного министра. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, в основе кризиса в Арцахе, в котором государственные министры назначаются и в короткие сроки покидают свои посты, заложены не провалы в экономике или серьезные отраслевые упущения, а

политические интриги. <Конечно, есть еще одна причина, играющая в этом деле немаловажную роль, и она называется Араик Арутюнян, который ради своего спасения готов пойти на все. Сейчас события разворачиваются вокруг фигуры нынешнего государственного министра Гургена Нерсисяна, назначенного 2 месяца назад. Бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян представил требование к президенту республики освободить Нерсияна от должности и назначить его, Самвела Бабаяна. Я не могу сказать, что за госминистр Нерсисян, об этом должны сказать жители Арцаха, они все видят и оценивают. Но есть ли программа у Бабаяна? В Арцахе все знают, какими принципами и подходами он руководствуется. В Арцахе много проблем, но главная из них - Араик Арутюнян>, - подчеркнул депутат.

Что касается старых и новых претендентов на арцахское политическое поле, то, как отметил Абрамян, арцахцы хорошо их знают и выражают к ним четкое отношение.