Среда, 17 Мая 2023 19:49

АрмИнфо. Со стороны США и ЕС нет конструктивных и реальных результатов по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом 17 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя результаты недавней встречи глав Армении и Азербайджана при участии главы Европейского Совета.

Официальный представитель МИД РФ считает, что Евросоюз всего лишь пытается перебить повестку, переписав на себя какие-то результаты в контексте переговоров Армении и Азербайджана, но этих результатов пока нет. По словам Захаровой, ни ЕС, ни США не желают упоминать основополагающие документы, мирные инициативы, разработанные при участии России, которые начали осуществляться и давать результаты. <Говорить можно что угодно, но на практике это не реализуется. Отсюда и нежелание упоминать что-либо из того, что уже было выработано при содействии Москвы. Это не значит, что мы по достоинству не оценим шаги, которые действительно будут вести к каким-то конструктивным результатам. Пока же оценивать нечего, мы видим лишь явно выраженное желание перебить повестку, переписать на себя какие-то результаты>, - сказала дипломат.