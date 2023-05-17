Среда, 17 Мая 2023 19:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 8, 10, 12, 14, 20 на улице Шираза, жилые дома 20 на улице Рубинянца, 19, 125 на улице Райниса, частные дома 2-14 на улице Барбюса, частные дома 12-25/2 на улице Думана, частные дома 1-16 на улице Кери, частные дома 1-19 на улице Сепуга, здание поликлиники N18, жилые дома 47, 49 на пр. Аршакуняца, жилые дома 56а, 56б на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1, 3 на улице Тотовенца, жилые дома 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5 на улице Молдовакан, 11, 13 на пр. Гая, школа N164, ясли-детский сад N25 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 122-185 на улице Атояна, частные дома 146-192 на 12-ой улице и жилой дом 40 на 14-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 2/1, 4, 6 на улице Байрона, жилые дома 3, 5, 7 на пр. Саят-Новы, абоненты-жильцы жилых домов 57, 59, 65, 65а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 26/2 на улице Нансена, жилые дома 25, 27, 29 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улица Арцаха, кварталы “Мугни”, ‘Гитаван”, “Гитаван-2” в городе Аштарак; частично села Карин, Ошакан;

в Котайкской области:

11:00-14:30 город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, “Аревакн”, воинская часть, “Арзни ГЭС”, ЗАО ‘Даймонтек”;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-12:00 населенный пункт Мадина полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-13։00 село Агардзин в Дилижанском регионе;

в Лорийской области:

10։00-12։00 село Куртан;

11:00-15:00 кварталы “Тарон 1, 2, 3, 4”, поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Арчут, станция “Арчут”;

в Сюникской области:

10:00-12:00 и 12:30-14:30 частично село Татев;

10:30-13:00 улицы Аршакунинери, Вардана Мамиконянца, Саргсяна, Саряна в городе Горис; частично село Вагатур;

11:00-17:00 села Шаки и Ишханасар;

14:00-16:30 частично село Вагатур;

15:00-16:30 село Кашуни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на пр. Гая, жилые дома 2/3, 6/2, 11, 11/1, 11/2 на улице Тотовенца, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1 на улице Молдовакан, ясли-детский сад N103 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 8, 10 на улице Микояна, 46, 48, 50 на улице Галшояна, 14, 15 в кв. “Назарбекян”, здания школ NN22, 159, ясли-детский сад N44 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 1 на улице А. Хачатряна, 10, 12 на улице Акобяна, 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, жилой дом 11/1 на улице В.Папазяна, частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, жилые дома 56-58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна, 2 на улице Киевяна, жилые дома 5, 7, 7А, 9 на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилой дом 25 на улице Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, 15/32-33/19 на улице Ширванзаде, 1, 55 на улице Низами, 1, 1а, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице Маиси 9, школа N46, частные дома 14-28 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 1-43, 69-100 и жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 6 на улице Нансена, 4-6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детский сад N99, школа N62 имени Татула Крпеяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-м Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Гиневет; частично улица Арартяна в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-13:00 улицы Атарбекяна, Хндзораноц, Андраника, Микояна и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Армавирской области:

11:00-12:00 частично село Айгеван;

12:00-13:00 частично село Налбандян;

в Котайкской области:

10:00-14:00 ресторанные комплексы “Джрвеж”, “Астафян”, “Григорян”, “Сантросян”;

12։00-16։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 села Шорджа, Ахберк и ООО “Асфальтагорцаран”;

в Тавушской области:

10։00-13։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-11:30 и 15:00-16:30 частично село Хнацах;

11:00-16:00 частично село Ангегакот.