Среда, 17 Мая 2023 19:38

АрмИнфо. Военнослужащий, получивший 17 мая несовместимые с жизнью огнестрельные ранения в результате открытия огня со стороны ВС Азербайджана в направлении армянской позиции на участке Сотка, скончался по дороге в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

<Состояние здоровья раненного фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности>, - говорится в сообщении.

17-ого мая в районе 16:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО РА. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер. Министерство обороны представило фото машины скорой помощи со следами выстрелов.