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АрмИнфо. Военнослужащий, получивший 17 мая несовместимые с жизнью огнестрельные ранения в результате открытия огня со стороны ВС Азербайджана в направлении армянской позиции на участке Сотка, скончался по дороге в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.
<Состояние здоровья раненного фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности>, - говорится в сообщении.
17-ого мая в районе 16:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО РА. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер. Министерство обороны представило фото машины скорой помощи со следами выстрелов.
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|МИД РА: закупленное в России вооружение действительно не дошло до Армении
|МИД РА: в ближайшее время в ОДКБ состоятся обсуждения по заявлению о ситуации на Южном Кавказе
|С 1 августа по 13 октября в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|В Армении и Арцахе отметят Международный день музеев и Ночь музеев: МОНКС представило программу мероприятий
|Еще двоим предъявлены обвинения по делу свата Сержа Саргсяна - Ара Минасяна
|Конгресс Азиатского подразделения Международного общества детских онкологов SIOP Asia 2023 пройдет в Армении при поддержке Team Telecom Armenia
|Азербайджан обвинил двух своих граждан в госизмене и работе на спецслужбы Армении
|Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
|В Госдепе США прокомментировали встречу Пашинян-Алиев-Мишель в Брюсселе
|Президент Арцаха: консультации начнутся с завтрашнего дня
|Рубен Варданян: никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха
|Экс-министр Арцаха: Если международные акторы заинтересованы в установлении мира на Южном Кавказе, то обязаны уважать волю граждан Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: нужно удержать Пашиняна за руку, иначе будет слишком поздно
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер НС Арцаха намерен сделать все возможное, чтобы не допустить поляризации общества
|Бывший председатель Комитета градостроения РА приговорен к восьми годам тюремного заключения
|Институт Лемкина Мишелю: ЕС закрывает глаза на азербайджанскую диктатуру по геополитическим и ресурсным причинам
|Самвел Бабаян: мы должны жить, творить и быть защищенными
|Андреа Викторин о диалоге Степанакерт-Баку: Нужен международный механизм, над формированием которого мы должны работать
|Почему ЕС не вводит санкции против Азербайджана?
|Глава миссии ЕС в Армении: надеемся, обе стороны отведут свои войска
|Оппозиционер: Нагорный Карабаха - это не огород отца Пашиняна, чтобы дарить его кому бы то ни было
|Президент Tуркменистана принял специального Представителя председателя КНР
|Депутат: Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана
|Экс-глава общины Малишка признан виновным за раздачу предвыборной взятки в пользу канидата от РПА
|Общественные организации Армении бьют тревогу по поводу решения суда в отношении СМИ и журналиста
|Обрушилась башня крепостной стены монастырского комплекса Ахпат
|Кремль: Отношения России и Армении имеют блестящее будущее
|В Минобороны Армении опровергли дезинформацию вражеской стороны
|США вновь подтвердили готовность содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
|В Минобороны Армении рассказали зарубежным военным атташе о вражеской провокации в направлении Гегаркуника
|В НАТО назвали обнадеживающими итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве ЕС
|На выборах президента Турции Эрдоган набирает 49,94% голосов, Кылычдароглу – 44,30% после открытия более 89% урн – предварительные данные
|«Тогда война. Если война, то война» - Армен Григорян
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