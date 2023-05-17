Среда, 17 Мая 2023 19:37

АрмИнфо. Руководитель-режиссер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян стал национальным послом UNICEF.

Согласно сообщению Фонда, Сергей Смбатян поддерживал UNICEF, поднимая проблемы детей и повышая осведомленность о правах детей, уделяя особое внимание надлежащей родительской заботе, а также придавая важность образованию и развитию детей дошкольного возраста.

В источнике говорится, что послы ЮНИСЕФ - известные люди. Как выдающиеся деятели искусства, музыки, кино, спорта и т. д., они играют важную роль в освещении проблем, с которыми сталкиваются дети во всем мире. <Для меня большая честь присоединиться к UNICEF, чтобы внести свой вклад в защиту прав детей и поддержать те программы, благодаря которым можно будет создать равные и доступные условия для обучения и развития для каждого ребенка в Армении>, - сказал дирижер.