Среда, 17 Мая 2023 19:33

АрмИнфо. В Армении суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры о направлении в госбюджет 3

млн драмов, ранее использованных в качестве залога при принятии меры пресечения в отношении троих инспекторов КПП <Бавра>. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно материалам дела, в 2020 году Ар.М. занимая должность таможенного инспектора таможенного поста <Бавра> со своим сменным инспектором А.М. и начальником той же смены Д.Х. не осуществили проверку грузовика и не зарегистрировали наличие незадекларированных товаров на сумму в 22 млн 272 тыс. 895 драмов. По уголовному делу, расследованному в СНБ и направленному в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением, установлено, что таможенный инспектор таможенного поста <Бавра> А.М. принял от совладельца туристической организации предложение выдать в обмен на взятку в 3600 долларов разрешение на ввоз из Грузии 4540 кг багажа. Тогда начальник смены

А.М. из суммы взятки в Ереване получил 717 тысяч драмов, что эквивалентно 1500 долларам США, и 1000 долларов США, что эквивалентно 478 тысячам драмов.

В качестве меры пресечения в отношении таможенного инспектора таможенного поста "Бавра" был избран залог в размере 3 млн. драмов. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что А.М. совершил новые преступления, наказания за которые предусмотрены положениями Уголовного кодекса РА, по которым материалы уголовного дела подтверждены обвинительным актом и переданы в суд.

На основании изложенного, 23 декабря 2022 года прокурор подал в Антикоррупционный суд ходатайство об обращении в доход государства залога в размере 3 млн драмов, избранного в качестве меры пресечения в отношении подсудимого. Решением суда от 25 января 2023 года ходатайство прокурора удовлетворено.

По результатам рассмотрения жалобы в особом порядке, поданной адвокатом на указанный судебный акт, Апелляционный суд по уголовным делам 27 марта 2023 вынес определение об отказе в удовлетворении жалобы стороны защиты, оставив в силе решение Антикоррупционного Суда.