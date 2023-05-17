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 Среда, 17 Мая 2023 19:32
Александр Аванесов

СК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело

СК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело

АрмИнфо.На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян.

<Считаю необходимым сообщить, что заявление, представленное Ашотом Пашиняном в Полицию РА, недавно было передано в Следственный комитет РА.  На основании этого в следственном отделе по тяжким преступлениям города Еревана Управления уголовного розыска РА было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РА. Для выяснения обстоятельств проводятся неотложные следственные действия.  Позже с заявлением выступит Следственный комитет РА>, - говорится в сообщении.

Ранее сегодня принадлежащая семье главы кабмина газета <Айкакан жаманак> сообщила, что сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна

- Ашота Пашиняна пытались похитить. Издание отмечает, что Ашота Пашиняна пытались похитить вблизи его дома в районе 15:00.  <По предварительным, участники похищения - члены общественной организации <Зов сыновей>, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Однако в момент, когда автомобиль остановился, ему удалось выпрыгнуть из него, в результате на него наехала следовавшая сзади машина других участников этой организации. Он повредил ногу, а члены организации обратились в бегство. Ашот Пашинян сообщил о случившемся правоохранителям>, - пишет газета. При этом в газете обвинили в причастности к инциденту члена ОО <Зов сыновей> Гарика Галеяна, отца погибшего Мхитара Галеяна.  В ответ, общественная организация <Зов сыновей> распространила заявление, в котором, говорится, что после очередного судебного заседания по делу 21 сентября в Ераблуре, члены общественной организации <Зов сыновей> после того, как вышли из здания суда, случайно встретили Ашота Пашиняна. К Ашоту Пашиняну подошли только матери и предложили сесть в автомобиль, поговорить и вместе пойти в Ераблур. <Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур.  Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине, кроме него и женщины, никого не было. Остальные сведения не соответствуют действительности>, - говорится в заявлении

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