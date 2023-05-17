Среда, 17 Мая 2023 17:01

АрмИнфо. Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на 4-м саммите Совета Европы в Рейкьявике.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян в своем выступлении, в частности, отметил <большой демократический прогресс>, зафиксированный в Армении после <бархатной революции> в 2018 году. Однако, как подчеркнул премьер, из-за агрессии Азербайджана против Нагорного Каранаха в сентябре 2020 года Армения была втянута в войну. <Многие до сих пор думают, что причиной войны стали демократические устремления Армении в регионе, где демократии может восприниматься со скепсисом>, - сказал он.

<9 ноября 2020 года мною была подписана трехсторонняя декларация о прекращении огня, что привело к нападению на госучреждения, Правительство и Национальное Собрание, поскольку развязанная война, видимо, также была направлена на смену власти в Армении>, добавил Пашинян.

Он заверил, что властям страны удалось сохранить демократию в стране и не отклоняться от мирной повестки.

<6 октября 2022 года при поддержке президента Франции Макрона и председателя Европейского совета Мишеля мы достигли договоренности с президентом Азербайджана о том, что мы регулируем отношения между Арменией и Азербайджаном на основе Алма- Атинской декларации 1991 года, согласно которой административные границы Советской Армении и Советского Азербайджана становятся государственными границами.

Три дня назад при посредничестве Председателя Совета Европы мы пошли еще дальше, подчеркнув, что Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, Азербайджан признает территорию Армении в 29,8 тысячи квадратных километров.

Но в результате незаконной блокировки Лачинского коридора армяне Нагорного Карабаха уже 5 месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. Направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор является необходимостью. А для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха жизненно необходимо начало переговоров Баку-Степанакерт под международной эгидой. Поддерживая решение этих вопросов, СЕ поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе>, - заключил премьер-министр РА.

Напомним, что 15 мая на многолюдном митинге в Степанакерте лидер партии <Единая Родина>, экс- командующий Армией обороны Арцаха Самвел Бабаян заявил, что <главной проблемой арцахцев сегодня являются заявления, сделанные в Брюсселе о том, что территория Азербайджана составляет 86,6 тыс кв. км территории, включая и Нагорный Карабах, и Армения признает это>.