Среда, 17 Мая 2023 16:57

АрмИнфо. Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию. Об этом в интервью телеканалу <Царьград> заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

<Мы были готовы точно так же помогать и такому члену ОДКБ, как Армения. Осенью 2022 г. к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться>, - отметил Лавров, выразив убеждение, что если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в рамках ОДКБ, Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию.

Лавров подчеркнул, что союзники в ОДКБ - это не то, что имеется в НАТО. <В альянсе <палочная дисциплина>. Иногда говорят, в ОДКБ у Армении такая позиция, у Казахстана - другая: Но это происходит только потому, что все члены ОДКБ работают на основе консенсуса и уважают нюансы, порой существенные, всегда возникающие в реальной жизни у одной или другой стороны. Возникают и серьезные нюансы в позиции некоторых членов НАТО - возьмите Турцию, Венгрию. Но там-то их заставляют следовать <линии партии>, там реальная <палочная дисциплина>. Этот консенсус - оксюморон, потому что решают там США>, - сказал глава МИД РФ.