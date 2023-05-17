Среда, 17 Мая 2023 16:56

АрмИнфо.Бизнесмен Давид Галстян ("Патрон Даво") обвиняемый в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов останется под арестом. Соответствующее решение вынес судья Антикоррупционного суда Арам Григорян, сообщает Telegram-канал судебной системы.

Отмечается, что на один месяц продлен срок ареста владельца зарегистрированной за рубежом компании Mosston Engineering Давида Галстяна. Следующее заседание по делу состоится 7 июня в 16:00.

Напомним, что Галстян был арестован первый раз в феврале 2021 года по обвинению в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов. Согласно СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования. СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.

Позже тало известно, что Галстян также проходит по уголовному делу о злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС, которое расследует СНБ Армении. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, бывший замначальника Генерального штаба Степан Галстян, бизнесмен Давид Галстян и еще 4-х высокопоставленных офицера. Тоноян и Галстян обвиняются в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.