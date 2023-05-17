Среда, 17 Мая 2023 11:16

АрмИнфо. В Рейкьявике министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения двусторонней политической повестки, а также взаимодействия на многосторонних площадках. Кроме того, обсуждались вопросы региональной стабильности и безопасности.

В частности, Арарат Мирзоян представил своему коллеге последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также принципиальную позицию армянской стороны по основным вопросам переговоров. В контексте всеобъемлющего урегулирования собеседники придали важность решению вопроса обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.