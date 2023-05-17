Среда, 17 Мая 2023 11:13

АрмИнфо.Армения стала соавтором украинской резолюции Генеральной ассамблеи ООН об аварии на Чернобыльской АЭС.

В числе соавторов документа под названием "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы", принятого накануне на заседании Генеральной ассамблеи ООН без голосования, выступили также Россия, Беларусь, Азербайджан, Великобритания, Канада, Китай, США и ряд стран Европейского Союза, передает корреспондент ТАСС.

В резолюции признается необходимость "продолжения международного сотрудничества по Чернобылю под эгидой ООН". Подчеркивается также "необходимость продолжения мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения в регионах и сообществах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, для оценки эффективности международной помощи".

В документе содержится рекомендация государствам - членам ООН и всем заинтересованным партнерам поддерживать международное сотрудничество, направленное на достижение целей в области устойчивого развития в регионах, пострадавших в результате катастрофы.

26 апреля 1986 года взрыв уничтожил реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять.

Радиоактивному загрязнению подверглись огромные территории. Наиболее пострадавшими оказались Украина, Россия и Беларусь. Последствия аварии на ЧАЭС затронули жизни миллионов людей: персонала, ликвидаторов, эвакуированных жителей Припяти, жителей территорий, поражённых радиоактивными осадками. В работы по ликвидации последствий аварии было вовлечено более полумиллиона человек. По официальным данным, около трех тысяч человек из Армении приняли участие в ликвидации последствий этой техногенной катастрофы. После аварии были пересмотрены многие компоненты безопасности эксплуатации атомных станций в мире. В Армении было остановлено строительство третьего энергоблока Армянской АЭС.