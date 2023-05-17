Среда, 17 Мая 2023 11:12

АрмИнфо.Полузащитник <Интера> и бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян стал первым армянином в истории, добравшимся до финальной стадии Лиги чемпионов.

В ответном матче ? финала Лиги чемпионов между <Интером> и <Миланом> (1:0) сильнее оказался коллектив Симеоне Индзаги, который по сумме двух встреч (3:0) прошёл в финал.

Полузащитник <чёрно-синих> Генрих Мхитарян, таким образом, станет первым армянином, который примет участие в финальном матче самого престижного еврокубкового турнира. Ранее представители Армении в финале Лиги чемпионов не играли.

Отметим, что в первом матче между <Интером> и <Миланом> (2:0) в ? полуфинала Генрих Мхитарян отметился забитым мячом. Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.