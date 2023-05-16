Вторник, 16 Мая 2023 22:54

АрмИнфо.Следственный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США (ФБР) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны объединят усилия для повышения эффективности борьбы с транснациональными преступлениями.

В частности, речь идет о борьбе с киберпреступностью, похищением людей, организованной преступностью, незаконной международной деятельностью в экономической, финансовой и банковской сферах, включая отмывание денег, всеми формами незаконной миграции, трафикингом и другими видами преступлений.

Как сообщает пресс-служба Следкома, сотрудничество будет осуществляться путем скоординированных операций, обмена информацией в сфере правоохранительной деятельности, укрепления существующих кооперационных связей между сторонами, а также методической поддержки в сфере развитие профпотенциала.