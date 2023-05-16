Вторник, 16 Мая 2023 22:52

АрмИнфо.Международные организации сомневаются в готовности Баку защищать и охранять армянское культурное и религиозное наследие в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Об этом говорится в опубликованном докладе Комиссии США по международной религиозной свободе, которая является независимым органом федерального правительства США (USCIRF).

В документе приводятся сведения о том, что в феврале тогдашний министр культуры Азербайджана Анар Каримов объявил о создании рабочей группы по удалению армянских надписей с апостольских церквей, которые он охарактеризовал как <фиктивные>.

<Судя по всему, правительство отступило от этого плана после возмущения международного сообщества, и в марте Европарламент осудил <продолжающуюся политику Азербайджана по уничтожению и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях>, - говорится в докладе.

За отчетный период международная организация <Защита наследия Кавказа> (Сaucasus Heritage Watch) с помощью спутниковых снимков

задокументировала также разрушение азербайджанской стороной церкви Святого Саргиса в Нагорном Карабахе. В этой связи USCIRF выступила с рекомендациями, предложив выделить финансирование Агентству США по международному развитию (USAID) и посольству США в Баку для восстановления, сохранения и защиты религиозных или культурных памятников в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях