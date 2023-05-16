Вторник, 16 Мая 2023 22:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17/1, 17/2, 17/3 на улице Абеляна, абоненты-жильцы улицы Левоняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-45 на улице Тавризяна, частные дома 1-24 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-22 на улице Севкареци Сако, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, абоненты-жильцы на улице Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 улицы Вштуни, Ленинградяна, переулки улиц Х.Хачатряна, Акобянца, Вштуни, кварталы ‘Ной”, “Силикян”, частично улицы Аракеляна, Асмика, Башинджагяна, Себастии, улицы Асратяна, Тычины, улицы Шаумяна 16, 17, улицы Отяна, Р.Меликяна, Гоша, квартал “Лукашин”, абоненты-жильцы квартала “Ахпарашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартиры 46-90 жилого дома 22 на улице Эребуни, жилой дом 22 на улице Эребуни, частные дома 96-135 на улице Димитров, частные дома 1-15 на 1-ом переулке и 1-15 на 2-ом переулке Димитрова;

11:00-17:00 жилые дома 86, 88 на улице Арташисяна, жилые дома 10Б, 20, 22Б, 20Б, 30Б на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Аршалуйс, Мясникяна, Ацик; квартал “Банаван” в селе Мердзаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 8, 10, 12, 14, 20 на улице Шираза, жилые дома 20 на улице Рубинянца, 19, 125 на улице Райниса, частные дома 2-14 на улице Барбюса, частные дома 12-25/2 на улице Думана, частные дома 1-16 на улице Кери, частные дома 1-19 на улице Сепуга, здание поликлиники N18, жилые дома 47, 49 на пр. Аршакуняца, жилые дома 56а, 56б на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1, 3 на улице Тотовенца, жилые дома 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5 на улице Молдовакан, 11, 13 на пр. Гая, школа N164, ясли-детский сад N25 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 122-185 на улице Атояна, частные дома 146-192 на 12-ой улице и жилой дом 40 на 14-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 2/1, 4, 6 на улице Байрона, жилые дома 3, 5, 7 на пр. Саят-Новы, абоненты-жильцы жилых домов 57, 59, 65, 65а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 26/2 на улице Нансена, жилые дома 25, 27, 29 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улица Арцаха, кварталы “Мугни”, ‘Гитаван”, “Гитаван-2” в городе Аштарак; частично села Карин, Ошакан;

в Котайкской области:

11:00-14:30 город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, “Аревакн”, воинская часть, “Арзни ГЭС”, ЗАО ‘Даймонтек”;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-12:00 населенный пункт Мадина полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-13։00 село Агардзин в Дилижанском регионе;

в Лорийской области:

10։00-12։00 село Куртан;

11:00-15:00 кварталы “Тарон 1, 2, 3, 4”, поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Арчут, станция “Арчут”;

в Сюникской области:

10:00-12:00 и 12:30-14:30 частично село Татев;

10:30-13:00 улицы Аршакунинери, Вардана Мамиконянца, Саргсяна, Саряна в городе Горис; частично село Вагатур;

11:00-17:00 села Шаки и Ишханасар;

14:00-16:30 частично село Вагатур;

15:00-16:30 село Кашуни.