Вторник, 16 Мая 2023 22:38

АрмИнфо.Больше всего общественность недовольна работой Парламента Армении, а после инцидента с плевком, где фигурировал глава законодательной власти Ален Симонян большинство считают, что последний и вовсе должен сложить полномочия. Об этом свидетельствуют результаты опроса под интригующим названием <Оплевали, очернили>, проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

В частности, согласно опросу, 50,9% респондентов выразили резкое недовольство деятельностью Парламента, скорее недовольны работой - 16,5%, скорее довольны - 18,8%, и однозначно довольны - всего 5,9%.

На вопрос в какой степени Национальное Собрание РА отражает реальную политическую ситуация в стране 11,9% полагают, что полностью отражает, 24,1% - скорее отражает, 18,2% - скорее не отражает, 37,1%

- вообще не отражает , 8,7% - затруднились ответить.

При этом почти половина респондентов (43,5%) считает, что после того, что спикер Парламента Армении Ален Симонян оскорбил и оплевал молодого человека, назвавшего его предателем, он однозначно должен уйти в отставку, 15% - придерживаются мнения , что скорее должен сложить полномочия, 13,8% - скорее нет, 17,2% - однозначно нет, 10,5%

- затруднились ответить.

В опросе представлена также оценка работы премьер-министра и правительства. Однозначно довольны работой премьер-министра 13,9% опрошенных, скорее довольны работой премьера - 24,1 %, скорее недовольны работой - 12,3%, однозначно недовольны - 38,7%.

Деятельностью правительства удовлетворены всего 10,8% респондентов, скорее удовлетворены - 21,9%, скорее недовольны работой властей - 11,8%, резко негативную оценку выразили 42,5%.

При этом, по мнению большинства опрошенных (42,6%) именно власти Армении виноваты в продвижении азербайджанских ВС в селе Тех, за чем последовало установление азербайджанского КПП у армянского села Корнидзор. 26,5% - видят вину РФ, 18,3% - винят азербайджанские власти, 15,6% - российских миротворцев, 9,5% - властей Турции, 4,3% властей Арцаха, 9,2% - назвали другие причины, 3,3% - затруднились ответить.

На просьбу назвать самые большие проблемы Армении, почти половина общественности (46,5%) назвала безопасность, 37,3% видят проблему в уточнении границ, 29,4% думают об угрозе войны, 26,8% - обеспокоены экономической ситуацией, 14,8% - урегулированием нагорно-карабахского конфликта, 12% - безработицей, 9,9% - возвращением пленных, 6,9% - плохим состоянием образовательной системы, 6,7% - низкими пенсиями, 6,6% - инфляцией, 5,3% - плохим состоянием здравоохранительной системы, 4% - эмиграцией, 1,9% - коррупцией, 1,4% - высокими налогами , 16% - назвали другие причины, 1,1% - затруднились с ответом.

Самым оппозиционным политиком по 5-бальной шкале опрошенные считают Роберта Кочаряна, его оценили в 3.2 балла, 3.1 балл достался Сержу Саргсяну, 3 балла - Армену Ашотяну. Ишхан Саателян, Эдгар Казарян, Артур Ванецян, Вардан Гукасян, Грант Багратян получили от общественности 2.9 балла за свою оппозиционность. 2.7 балла набрал Арман Татоян, 2.6 - Рубен Варданян. Наименее оппозиционной опрошенные считают Мане Тандилян.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 26 по 30 апреля текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба