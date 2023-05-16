Вторник, 16 Мая 2023 12:59

АрмИнфо. С 1 августа по 13 октября в Армении пройдут учебные сборы резервистов. Проект решения инициирован Минобороны и представлен на едином портале правовыь актов e-draft.am.

<Объявить с 1 августа по 13 октября 2023 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Привлечь к сборам до 2352 граждан, из них 2115 рядовых и младших офицеров, 110 старших офицеров, 127 резервистов офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, по инженерным и разведывательным специальностям).

В ходе объявленных сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.

В целях обеспечения учебно-тренировочных сборов с 1 августа по 13 октября 2023 года включительно будут задействованы до 205 транспортных средств, задействуя каждое транспортное средство на срок не более 7 календарных дней, за исключением автомобильных строительных машин, привлечение которых осуществляется на срок не более 25 календарных дней