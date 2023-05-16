Вторник, 16 Мая 2023 12:49

АрмИнфо. В этом году Международный день музеев и общеевропейское мероприятие <Ночь музеев> пройдут под слоганом <Музеи, устойчивость, благополучие>.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), 18 мая - в Международный день музеев, все желающие смогут бесплатно посетить любой из музеев в рабочие часы, а 20-го мая - в рамках мероприятия <Ночь музеев> двери музеев будут открыты с 11:00 до 00:00.

В Международный день музеев и в Ночь музеев вовлечены 116 музеев Армении и Арцаха, которые представят посетителям в течение 2 дней интересные, познавательные, образовательные мероприятия, программы.

С полной программой мероприятий можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://escs.am/files/files/2023-05-16/a32363ef5937e80c36470f801251ff91.pdf .

Армения присоединилась к инициативе <Ночь музеев> в 2005 году.

Отметим, что в этом году Международный день музеев будут отмечать более 145 стран мира. Данный праздник был учрежден Международным советом музеев (International Council of Museums - ICOM) в 1977 году в рамках Глобальной конференции ICOM.