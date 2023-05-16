Вторник, 16 Мая 2023 11:45

АрмИнфо.По уголовному делу о злоупотреблениях, выявленных в медицинском центре <Сурб Григор Лусаворич>, 12 мая 2023 года постановлением надзирающего прокурора возбуждено уголовное дело в отношении 2 лиц, содействовавших бывшему директору медицинский центр А.М., сообщает генеральная прокуратура Армении.

В ведомстве напомнили, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу 29 ноября 2022 г. в качестве обвиняемого по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК РА от 18.04.2003 г. был привлечен бывший директор Медицинского центра А.М. (Ара Минасян) по трем эпизодам) (использование или растрата в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 325 (подделка, сбыт или использование документов), ч. 2 ст. 38-325 (содействие в подделке, сбыте или использовании документов), ч.2 ст. 214 (злоупотребление полномочий работниками коммерческих или иных организаций).

12 мая 2023 года надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника взрослой поликлиники Общества <Святой Григор Лусаворич> Т.Г. и начальника службы оформления документов государственного заказа А.М. Медицинский центр: В соответствии со ст. 38-178 ч. 3 п. 1 УК РА от 18.04.2003 г. (сокрытие мошенничества в особо крупном размере), ч. 2 ст. 38-325 (подделка, изготовление или использование документов, штампов, печатей, формы) и ч. 2 ст. 214 (превышение должностных полномочий работниками коммерческих или иных организаций) УК РА.

12 мая 2023 года надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника поликлиники для взрослых по лечебной части Т.Г. и начальника службы оформления документов госзаказа А.М. в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 38-178 УК Армении (сокрытие мошенничества в особо крупном размере) и части 2 статьи 325 (подделка, изготовление или использование документов, штампов, печатей, формы).

В ходе предварительного следствия установлено, что Т.Г. в период с мая 2014 года по сентябрь 2017 года помог директору медицинского центра А.М. обманным путем присвоить имущество в особо крупных размерах на сумму в 908 млн. драмов.

12 мая 2023 года надзирающий прокурор направил постановления о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет для предъявления обвиняемым нового обвинения в соответствии со статьей 190 Уголовно-процессуального кодекса.

Отметим, что Ара Минасян, являющийся сватом экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был уволен 27 июля 2018 года. Согласно сообщению Следственного комитета, бывший директор медцентра в период с 30 сентября 2016 по 2017 год путем подделки документов и использования поддельных документов и мошенничества похитил особо крупные суммы, выделенные из госбюджета по программе <Обеспечение работников государственных учреждений и организаций социальным пакетом>. Эта программа осуществлялась в рамках договора, заключенного между Минздравом Армении и медцентром <Сурб Григор Лусаворич> <О предоставлении бесплатных медицинских услуг и оказании услуг на льготных условиях, гарантированных государством>.