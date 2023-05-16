Вторник, 16 Мая 2023 09:59

АрмИнфо. Азербайджан обвинил двух своих граждан в госизмене и работе на спецслужбы Армении.

Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой на Службу Государственной Безопасности (СГБ) в результате принятых мер задержан и привлечен к уголовной ответственности в Азербайджане Ахмедов Рашад Ахмед оглу 1980 года рождения, подозреваемый в государственной измене и планировании совершения террористических провокаций в Азербайджане, поселившись на территории третьей страны и выполняя задания спецслужб Армении.

«Рашад Ахмедов совместно с Амировым Ровшаном Муса оглу 1991 года рождения и другими лицами, которых он привлек на основании возложенных на него поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в АР на этнической и религиозной почве и нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах “Youtube” и других социальных сетях на азербайджанском языке», - говорится в сообщении СГБ АР.