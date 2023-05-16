Вторник, 16 Мая 2023 09:44

АрмИнфо. В Госдепартаменте США прокомментировали состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Европейского Союза, Армении и Азербайджана.

Так, 15 мая в ходе брифинге на просьбу дать оценку встрече в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведан Патель, в частности, сказал: «У меня нет никаких дополнительных оценок по этому поводу. Я надеюсь, что обе стороны говорят о новшествах. Очевидно, что США не являются стороной в этих переговорах. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, считаем, что эта встреча также является важным шагом к достижению мира».

Отметим, что в Брюсселе 14 мая прошла встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Среди ключевых договоренностей : безоговорочная приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29.800 кв.км) и Азербайджана (86.600 кв.км), возобновление железнодорожного сообщения с Нахиджеваном и через него, освобождение удерживаемых веннопленных и гражданских лиц.

«Мы продолжили обмен мнениями по вопросу о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Я призвал Азербайджан к разработке позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением»,- заявил Мишель.