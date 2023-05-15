Понедельник, 15 Мая 2023 18:47

АрмИнфо.Обсуждения и консультации по представленным предложениям, представленным на митинге в Степанакерте 15 мая, начнутся с завтрашнего дня. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

<Сегодня председатель Национального Собрания Республики Арцах передал мне заявление участников митинга, состоявшегося на площади Возрождения в Степанакерте. Исходя из своих обязанностей и полномочий в соответствии с Конституцией Республики Армения, уважения к нашим гражданам, участвовавшим в собрании, принимая во внимание их право быть услышанными, я решил сделать шаг навстречу. Поэтому я предложил представителям митинга начать обсуждения и консультации по представленным ими предложениям и программам с завтрашнего дня. Как раньше, так и сейчас я готов использовать знания и опыт каждого во благо безопасности нашей страны, мира и благополучия нашего народа. При этом подчеркиваю, что особенно в этих кризисных условиях мы обязаны проявлять выдержку, благоразумие и ответственность, руководствуясь исключительно интересами Республики Арцах и нашего народа>, - говорится в записи арцахского лидера. -