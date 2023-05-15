Понедельник, 15 Мая 2023 18:45

АрмИнфо. Бывший министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян в своем посте в Facebook коснулся заявления председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам переговоров между лидерами Армении и Азербайджана.

"14 мая президент Европейского Совета выступил с заявлением, в котором отметил, что стороны подтвердили свою безоговорочную лояльность к Алматинской декларации от 1991 года и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Следует отметить, что 86 600 квадратных километров соответствуют территории Советского Азербайджана, в состав которой Нагорный Карабах был незаконно включен в 1921 году в форме армянской автономии. С тех пор были опубликованы весомые юридические аргументы, которые доказывают, что до принятия Алматинской декларации Нагорный Карабах был отделен от Советского Азербайджана путем принятия правовых актов и никогда не входил в состав независимого Азербайджана>, - отметил Маилян.

Он добавил, что заявление главы ЕС является для арцахцев вызовом, но это никак не может повлиять на статус Арцаха как

самоопределившейся, пусть пока еще не признанной на международном уровне республики. <Право народа Арцаха на самоопределение не зависит от мнения отдельных глав государств. Республика Арцах создана на основе воли народа Арцаха, и эта воля непоколебима. Следует отметить, что не только народ Республики Армения и армяне Диаспоры отстаивают право на самоопределение народа Арцаха. Республику Арцах признали десятки штатов, регионов и городов мира, от Лос-Анджелеса до Сиднея, с населением в несколько сотен миллионов человек. В этом контексте важны резолюции, принятые единогласно Сенатом и Национальным собранием Франции в 2020 и 2022 годах по Арцаху. Заявление председателя Европейского Совета - это не только вызов, но и возможность укрепить международную компетенцию Республики Арцах. Очевидно, что международное признание Республики Арцах может стать самой действенной основой для всестороннего и стабильного урегулирования конфликта между Арцахом и Азербайджаном. Если международные и региональные акторы действительно заинтересованы в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе, то они обязаны уважать волю граждан Республики Арцах>, - отметил экс-министр.