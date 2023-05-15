Понедельник, 15 Мая 2023 18:43

АрмИнфо.Сегодня становится очевидным тот факт, что армянский народ вступает в заключительную стадию сдачи Арцаха. Об этом говорится в статье бывшего министра иностранных дел РА Армении Вардана Осканяна, опубликованной на сайте CivilNet.

Бывший министр иностранных дел Армении (1998-2008 гг.) поделился своими озабоченностями в связи с итогами встречи лидеров Армении и

Азербайджана в Брюсселе 14 мая и опасных тенденциях нынешнего этапа нагорно-карабахского конфликта. Осканян считает, что каждая встреча Пашиняна в любом географическом месте еще больше углубляет и делает необратимым процесс капитуляции Арцаха. <Во время встречи в Брюсселе проблема усложнилась и углубилась, когда Пашинян попал в собственную ловушку. Он так много говорил о 29800 квадратных километрах, что сам Алиев потребовал признания квадратных километров своей страны, что, конечно, не может оставлять места для интерпретации, так как включает в себя и Нагорно-Карабахскую автономную область. Подписание любого документа с положениями, описанными Шарлем Мишелем, означает, что с момента подписания Арцах превращается в Джавахк, и, в отличие от Джавахка, на какое-то время, может, через десятилетие, превратится в Нахичевань>, - отметил экс-министр.

Он добавил, что нужно удержать Пашиняна за руку, иначе будет слишком поздно. <Я думаю, что у армянского народа есть все права, чтобы помешать Пашиняну пойти на этот шаг. Во- первых, Пашинян просто не имеет права подписывать такой документ. Во-первых, с юридической точки зрения этот документ будет противоречить Конституции Армении и решению, принятому Верховным Советом независимой Армении в 1992 году. Чтобы подписать и ратифицировать такой документ, необходимо изменить Конституцию Армении и отменить решение Верховного Совета. Во-вторых, такое право ни за кем не закреплено. Иметь большинство на выборах не означает получить право принимать произвольные решения в вопросе существования армянского народа. В- третьих, народ Арцаха, физическое существование которого поставлено на карту, был главным носителем лишений и страданий прошлых десятилетий и никому не давал полномочий решать свою судьбу. В-четвертых, в утвержденной Национальным Собранием Армении программе правительства Пашиняна относительно Нагорного Карабаха есть положение, согласно которому реализация права народа Арцаха на самоопределение должна осуществляться на основе принципа <отделения ради спасения>, на что народ Арцаха имеет несомненное право>, - отметил Осканян.

Он также подчеркнул, что если Армения, армянский народ, Арцах когда-либо насильственно или добровольно откажутся от своего

неотъемлемого права на самоопределение и признают суверенитет Азербайджана над Арцахом, то это станет прецедентом в мире, который принесет низкую и унизительную оценку Армении. <Печально и то, что из более чем четырех десятков существующих сегодня народных движений за самоопределение арцахское движение за самоопределение имеет самые прочные исторические, правовые и политические основы. Исторически народ Арцаха жил и выживал в этой местности на протяжении тысячелетий. Более того, Арцах является самым армянонаселенным из армянонаселенных районов двух наших государств. На протяжении истории, когда Армения находилась под властью разных народов, Арцах всегда сохранял как минимум полунезависимый статус. Юридически основы права Арцаха на самоопределение просто неуязвимы. Основные предпосылки для утверждения права на самоопределение полностью соблюдались в прошлом и сегодня. В политическом плане Арцах имеет более чем трехдесятилетнюю историю переговоров, в ходе которых в какой-то момент международное сообщество устами посредников сочло свободное и беспрепятственное волеизъявление арцахского народа оптимальным путем мирного урегулирования проблемы. Я по-прежнему убежден, что мы не исчерпали дипломатических возможностей и что сегодня есть серьезные проармянские альтернативы тому, что делают власти Армении. После 44-дневной войны армянская дипломатия почти не предпринимала серьезных усилий для достижения проармянского результата. Исход любых переговоров должен как минимум улучшить отношения сторон. Выбранная властями Армении дорога не может удовлетворить этому условию. Возможно, подписание такого документа установит дружеские связи между нынешними властями и Азербайджаном, но уж точно не может служить основой дружбы между государством Армения, армянским народом и Азербайджаном>, - подчеркнул Вардан Осканян.