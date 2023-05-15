Понедельник, 15 Мая 2023 18:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 27, 27А, 29, 29А, 47/1-49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-356 на улице Шрджанцик Тоннель, подъезды 1-7 жилого дома 2 на пр. Баграмяна, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Tаманяна, жилой дом 1А на улице Таманяна, ООО “Кауфман” по адресу: ул. Tаманяна 1/1, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилой дом 127/5 на улице Антараин, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Кургиняна, жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Арзуманяна, детский сад N147, жилые дома 27/1, 27/2 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, здание паспортного отделения, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 8/1, 10, 10/1, 15 на улице Тотовенца,, жилые дома 12-15 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 33/1, 33/2 на пр. Маштоца, жилой дом 29 на улице Ростоми, абоненты-жильцы жилого дома 40 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

11։00-16։00 село Паракар;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 город Аштарак и квартал “Мугни”; частично села Карин, Ошакан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Лусарат;

10:00-16:00 частично улица Комитаса в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-12:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-14:00 улицы Интернационал, Волково, Пионеракан, Кармир Бнакавайрер, Анрапетутян в городе Абовян; частично села Маяковский, Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” в Цахкадзоре;

14:00-16:30 монастырский комплекс ‘Кечарис”, лагерь ‘Гарун”, аптека, дом отдыха “Альвина”, комплекс “Кечи Хаус”, спортивный комплекс, гостиница ‘Элегант”, школа, детский сад, ресторан, дом отдыха ‘Нрени” и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17:00 села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетов, Антарашен; Катнахбюр, Урасар, Арманис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17/1, 17/2, 17/3 на улице Абеляна, абоненты-жильцы улицы Левоняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-45 на улице Тавризяна, частные дома 1-24 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-22 на улице Севкареци Сако, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, абоненты-жильцы на улице Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 улицы Вштуни, Ленинградяна, переулки улиц Х.Хачатряна, Акобянца, Вштуни, кварталы ‘Ной”, “Силикян”, частично улицы Аракеляна, Асмика, Башинджагяна, Себастии, улицы Асратяна, Тычины, улицы Шаумяна 16, 17, улицы Отяна, Р.Меликяна, Гоша, квартал “Лукашин”, абоненты-жильцы квартала “Ахпарашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартиры 46-90 жилого дома 22 на улице Эребуни, жилой дом 22 на улице Эребуни, частные дома 96-135 на улице Димитров, частные дома 1-15 на 1-ом переулке и 1-15 на 2-ом переулке Димитрова;

11:00-17:00 жилые дома 86, 88 на улице Арташисяна, жилые дома 10Б, 20, 22Б, 20Б, 30Б на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Аршалуйс, Мясникяна, Ацик; квартал “Банаван” в селе Мердзаван.