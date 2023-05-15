Понедельник, 15 Мая 2023 18:40

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян намерен обратиться к президенту республики Араику Арутюняну с призывом начать политические консультации по выводу страны из нынешней ситуации. Об этом спикер арцахского парламента заявил 15 мая на митинге, организованном лидером партии <Единая Родина>, экс-командующим Армией обороны Арцаха Самвелом Бабаяном.

По словам спикера, он намерен сделать все возможное, чтобы предотвратить поляризацию в обществе. Он добавил, что представит

требования участников митинга президенту Арцаха. "С сегодняшнего дня, с этой секунды объявляю политические консультации. Я попрошу президента начать эти политические консультации>, - сказал спикер.

Он отметил, что в мире живет около 2 миллионов арцахцев, а в самой республике 120 тысяч. <Я сделаю все возможное, чтобы предотвратить поляризацию в нашем обществе. Надежда и вера - полдела. Если мы

считаем, что мы должны сохранить эту святую землю армянской, и армяне должны жить здесь, то мы должны быть едиными и толерантными. Если от нас уйдут солидарность и толерантность, то мы потеряем Арцах>, - заявил Артур Товмасян.

Касаясь вопроса признания территориальной целостности Азербайджана и Армении, Товмасян сказал, что об этом говорил глава Европейского Совета Шарль Мишель на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном. <Это не мнение Шарля Мишеля, это коллективное мнение Запада. Ключ к решению арцахской проблемы отдан странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, понятно и Российской Федерации. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать вместе>, - отметил председатель НС Арцаха.