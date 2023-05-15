Понедельник, 15 Мая 2023 16:41

АрмИнфо.Решением суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацаканом Мартиросяном бывший председатель Комитета градостроения РА Ваагн Вермишян приговорен к заключению сроком на 8 лет.

Как отметил его адвокат решение будет обжаловано в Апелляционном суде. В Европейский суд подана жалоба на решение об аресте.

Напомним, что Вермишян был арестован в феврале 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также во взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинения в даче взяток и преступном пособничестве предъявлены и другим лицам. Всего по уголовному делу проходят восемь человек.