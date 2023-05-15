Понедельник, 15 Мая 2023 16:37

АрмИнфо. Западный мир продолжает игнорировать блокаду Арцаха и предоставляет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву почти полную безнаказанность делать все, что ему заблагорассудится, с 4000-летней коренной армянской общиной, которая никогда прежде не находилась под контролем Азербайджана.

Об этом говорится в открытом письме Института по предотвращению геноцидов им.Лемкина президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю , которое было направленно в преддверии Брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС.

В письме от 13 мая отмечалось, что на встрече, организованной ЕС, будет обсуждаться продолжающаяся с 12 декабря прошлого года блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) и недавнее установление властями Азербайджана контрольно-пропускного пункта.

Институт Лемкина напомнил президенту Европейского совета, что и блокада, и установление контрольно-пропускной пункт являются нарушением пункта 6 Трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, положившего конец 44-дневной войне.

<Кроме того, Азербайджан продолжает откровенно игнорировать и не выполняет юридически обязывающее решение Международного Суда (МС) о временных мерах от 22 февраля 2023 г., которое предписывает властям Азербайджана обеспечить свободное перемещение товаров и людей через Лачинский коридор.

Институт Лемкина подчеркивает, что эта блокада представляет собой явную экзистенциальную угрозу для 120 000 этнических армян, застрявших в отколовшейся территории.

<Их жизни угрожает враждебный сосед, чьи намерения ясны: стереть все следы армянской жизни и армянского присутствия в этом регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно и неоднократно заявлял, что намерен искоренить проживающих в Арцахе коренных армян. Во время войны 2020 года он сказал: <Если они не уйдут сами, мы прогоним их, как собак>. В его стремлении к геноциду его поддерживает его турецкий коллега, президент Реджеп Тайип Эрдоган. Обе страны стремятся ослабить арцахских армян с помощью этих угроз геноцида, включая угрозы голодной смерти, разоблачения и насилия на этнической почве, чтобы их терроризировали и они покинули свою историческую землю. Давайте помнить, что регион Арцах на протяжении всей истории был заселен большинством армян, несмотря на то, что регион на протяжении веков входил в состав различных империй>, - напомнили в Институте.

<ЕС, гордящийся своей непоколебимой приверженностью и поддержкой таких демократий, как Армения, закрывает глаза на азербайджанскую диктатуру по геополитическим и ресурсным причинам. Такая позиция приведет ЕС к финансированию насильственного переселения армянского населения Арцаха в Армению. Такой курс действий не является решением и не должен обсуждаться в Брюсселе, иначе ЕС и его представители окажутся соучастниками геноцида. Народы мира больше не могут позволить себе, чтобы соучастие в геноциде оставалось безнаказанным>,

- говорится в письме на имя Мишеля.

При этом в Институте выразили убеждение, что насильственное переселение армян Арцаха явилось бы нарушением права на самоопределение, фундаментальной опоры нынешнего правопорядка международного сообщества и основного права, которым армяне Арцаха пользовались задолго до референдума 1991 года, которое, в конце концов, установило соответствующие политические институты самоуправления.

<Точно так же принудительное перемещение также будет представлять собой, по меньшей мере, преступление против человечности в виде депортации. Это также, возможно, подпадает под определение преступления геноцида, поскольку подразумевает применение мер, которые привели бы к полному искоренению автохтонного/коренного населения земли, на которой они создали свою культурную самобытность и традиции>, - подчеркнули в Институте.