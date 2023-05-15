Понедельник, 15 Мая 2023 15:19

АрмИнфо.Чрезавчайный и Полномочный Посол ЕС в Армении Андреа Викторин пояснила, почему ЕС не вводит санкции в отношении Азербайджана, окупировавшего суверенные территории Армении, а ограничивается дипломатическими механизмами.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 15 мая, посвященной Дню Европы и взаимоотношениям между Арменией и ЕС, Викторин ограничилась коротким ответом, заметив, что этого вопроса нет в повестке, и есть необходимость в его согласовании с 27 странами-членами ЕС.