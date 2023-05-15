Понедельник, 15 Мая 2023 15:18

АрмИнфо.Надеемся, что обе стороны отведут свои войска и перейдут к работам по делимитации и демаркации, что крайне важно и четко представлено в Алматинской декларации. Об этом 15 мая заявила в ходе пресс- конференции, посвященной Дню Европы и отношениям Армении с ЕС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европы в Армении г-жа Андреа Викторин.

<Эта работа, которая предусматривает прогресс. И шаг за шагом мы двигаемся вперед> - сказала она, напомнив, что в июне между сторонами состоится большая встреча в Кишиневе, и ожидается еще ряд трехсторонних встреч.

На просьбу журналистов уточнить, что подразумевает отвод войск в контексте Армении, поскольку последние дислоцированы на суверенной территории РА, Викторин заметила, что повторяет лишь то, что было сказано в рамках переговоров в Брюсселе. <Есть один- два пункты, скажем приграничные территории, где расположены армянские ВС>, - сказала дипломат. Конкретно о каких пунктах идет речь Викторин затруднилась ответить, заметив, что слышала об этом в связи с переговорным процессом. Касаемо графика проведения работ по демаркации и делимитации, глава миссии ЕС подчеркнула, что все зависит от хода переговоров.

Вместе с тем, ссылаясь на встречу в Брюсселе, Викторин заметила, что итоги позволяют ожидать также, что в ближайшие недели удерживаемые в Азербайджане лица будут возвращены армянской стороне. <Мы конечно в направлении возвращения пленных долгое время работаем. И председатель Шарль Мишель (глава Совета Европы - ред.) придал важность взаимопониманию между сторонами, отметив, что работа будет продолжена и эти люди будут освобождены>, - сказала Викторин.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча между председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Как говорится в сообщении Шарля Мишеля, по итогам встречи, опубликованном на сайте Евросовета, "обмен мнениями был откровенным, открытым и ориентированным на результат".

Отмечается, что внимание было сосредоточенно на прогрессе на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений. <Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе. Я высоко оцениваю их соответствующие усилия. Вместе мы рассмотрели все вопросы нашей повестки дня. После недавних позитивных переговоров, состоявшихся в Соединенных Штатах по мирному договору, необходимо сохранить импульс для принятия решительных шагов к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном>, - говорится в сообщении главы Евросовета.