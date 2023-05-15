Понедельник, 15 Мая 2023 13:54

АрмИнфо.То, о чем армянская оппозиция предупреждала народ Армении и Арцаха, прямым текстом озвучил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом 15 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

Он отметил, что этим заявлением главы ЕС фактически Арцах признается частью территории Азербайджана. По сути, как заметил оппозиционер, то же самое неоднократно заявлял и премьер-министр РА Никол Пашинян. <Он неоднократно заявлял о том, что Армения полностью признает

территориальную целостность Азербайджана, но если Пашинян лишь намекал на такую возможность, Мишель сообщил об этом прямым текстом. Между тем, глава армянского правительства не имеет таких прав, поскольку еще 8 июля 1992 года Верховный Совет Армении принял документ, согласно которому налагался запрет на подписание какого-либо документа, признающего Арцах частью территории Азербайджана. Кроме того, Нагорный Карабаха - это не огород отца Пашиняна, и не имеет права дарить его кому бы то ни было. Тем более, что ни Никол Пашинян, ни его политическая сила не имеют какого-либо отношения в становлении Арцаха, народ которого неоднократно заявлял и продолжает заявлять, что именно он является хозяином своей судьбы>, - отметил Хачатрян. Он добавил, что Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но без учета Нагорного Карабаха.

Напомним, что глава ЕС Шарль Мишель ранее заявил, что стороны признали территориальную целостность друг друга. Он, в частности указал на 29800 кв. км территории Армении, часть которой - около 150 кв. км оккупирована Азербайджаном, и 86600 кв. км Азербайджана, в которую включена также бывшая Нагорно-Карабахская автономная область.