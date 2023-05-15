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АрмИнфо.То, о чем армянская оппозиция предупреждала народ Армении и Арцаха, прямым текстом озвучил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом 15 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.
Он отметил, что этим заявлением главы ЕС фактически Арцах признается частью территории Азербайджана. По сути, как заметил оппозиционер, то же самое неоднократно заявлял и премьер-министр РА Никол Пашинян. <Он неоднократно заявлял о том, что Армения полностью признает
территориальную целостность Азербайджана, но если Пашинян лишь намекал на такую возможность, Мишель сообщил об этом прямым текстом. Между тем, глава армянского правительства не имеет таких прав, поскольку еще 8 июля 1992 года Верховный Совет Армении принял документ, согласно которому налагался запрет на подписание какого-либо документа, признающего Арцах частью территории Азербайджана. Кроме того, Нагорный Карабаха - это не огород отца Пашиняна, и не имеет права дарить его кому бы то ни было. Тем более, что ни Никол Пашинян, ни его политическая сила не имеют какого-либо отношения в становлении Арцаха, народ которого неоднократно заявлял и продолжает заявлять, что именно он является хозяином своей судьбы>, - отметил Хачатрян. Он добавил, что Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но без учета Нагорного Карабаха.
Напомним, что глава ЕС Шарль Мишель ранее заявил, что стороны признали территориальную целостность друг друга. Он, в частности указал на 29800 кв. км территории Армении, часть которой - около 150 кв. км оккупирована Азербайджаном, и 86600 кв. км Азербайджана, в которую включена также бывшая Нагорно-Карабахская автономная область.
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|Французский телеканал Mezzo снимает документальный фильм о великом армянском композиторе Араме Хачатуряне
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|Сохранение озера Севан является первостепенной задачей каждого гражданина РА - замминистра
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|Вице-премьер РА рассказал представителю ЮНИСЕФ о тяжелых последствиях для детей от блокады Лачинского коридора
|Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
|Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
|Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
|Парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян
|Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
|Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
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|Армия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огня
|Армения прошла в финал Евровидения
|ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
|Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
|В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
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