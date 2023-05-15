Понедельник, 15 Мая 2023 13:36

АрмИнфо.13 мая 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял специального представителя Председателя Китайской Народной Республики, первого заместителя министра иностранных дел КНР в ранге министра Ма Чжаосюйя.

Ма Чжаосюй передал Президенту Туркменистана тёплые приветствия от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и приглашение принять участие в предстоящем 18-19 мая текущего года Саммите «Центральная Азия + Китай». В данной связи отмечалось, что китайская сторона ожидает, что глава Туркменистана примет участие в этом мероприятии.

Как подчёркивалось, в Китае придают большое значение дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений с Туркменистаном, в том числе, в формате «Центральная Азия + Китай», и с огромным воодушевлением воспринимают достижения страны на пути прогрессивных реформ, осуществляемых под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Глава Туркменского государства передал ответные приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству КНР и отметил, что неуклонное развитие и укрепление отношений с Китаем, обретающих сегодня новый смысл и содержание, являются одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана. В этом контексте, подчеркнув, что важное место в туркмено-китайском диалоге отводится Центральной Азии, Президент Туркменистана поблагодарил руководство КНР за приглашение принять участие в Саммите «Центральная Азия + Китай».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, располагающего внушительным потенциалом для наращивания взаимовыгодных отношений с учётом современных реалий и возможностей.

Сегодня Туркменистан и КНР активно сотрудничают на международной арене, систематически поддерживая друг друга в рамках ООН и других авторитетных международных организаций в продвижении особо значимых инициатив и предложений.