Понедельник, 15 Мая 2023 13:11

АрмИнфо. Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана. Об этом 15 мая журналистам заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, комментируя заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля о том, что стороны признают территориальную целостность друг друга.

Как заметил Кочарян, признание территориальной целостности друг друга всегда находилось на столе переговоров, однако Арцах всегда обладал своей территорией и особым статусом. <Арцах находится там, где всегда находился>, - заявил депутат, отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Ереван признает Нагорный Карабаха частью территории Азербайджана. <Сегодня Арцах является, наверное, самой независимой страной мира. Скорее всего, таковым останется в ближайшие 3-4 года, что будет потом - посмотрим>, - сказал Кочарян. Он добавил, что в Арцахе проживает значительная часть армянства, и по этой причине <Арцах является нашим, поскольку там живут наши соотечественники>. <В случае же, если 120 тысяч армян Нагорного Карабаха там не будут жить, трудно будет назвать его нашим>, - подчеркнул глава комиссии.

Он также выразил убеждение в блестящем будущем вооруженных сил Армении, которые являются крепкой основой для поддержания безопасной среды. <Армия в течение своей деятельности практически каждый день демонстрирует новые достижения. То, что наше, принадлежит нам, а то, что наше, армия должна суметь сохранить, особенно на фоне некоторых неудач, которые носят временный характер>, - сказал парламентарий.

Он заметил, что в настоящее время по процессу мирного договора между Арменией и Азербайджаном идут переговоры, и по их результатам станет ясно, что в этом документе зафиксировано, а что нет. <Сегодня же очевидно одно: Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении, а мы их территориальную целостность. При этом надо иметь в виду, что Нагорный Карабах занимает особое место в переговорном процессе, население которого строит свою жизнь, исходя из заявленных критериев>, - подчеркнул Кочарян.

Напомним, что глава ЕС Шарль Мишель ранее заявил, что стороны признали территориальную целостность друг друга. Он, в частности указал на 29800 кв. км территории Армении, часть которой - около 150 кв. км оккупирована Азербайджаном, и 86600 кв. км Азербайджана, в которую включена также бывшая Нагорно-Карабахская автономная область.