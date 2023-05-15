Понедельник, 15 Мая 2023 12:31

АрмИнфо.Решением Суда общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей от 28 апреля 2023 г. бывший глава общины Малишка Вайоцдзорской области Армении М.М. признан виновным в подкупе избирателей на выборах в Национальное Собрание, состоявшихся 2 апреля 2017 года, в хищении вверенных ему значительных и крупных активов, а также в совершении служебного подлога совместно с группой должностных лиц. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА.

В частности, в ходе предварительного расследования уголовного дела бывшему главе общины М.М. было предъявлено обвинение за дачу избирательной взятки, использование служебного положения для совершения хищения в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и совершение должностного подлога. Окончательное наказание было в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца 29 суток. М.М. Он также был лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Напомним, что М.М., в марте 2017 года на предвыборном этапе выборов в Национальное Собрание от 2 апреля 2017 года, будучи руководителем предвыборного штаба общины <Малишка> кандидата в депутаты Национального Собрания, выдвинутого Республиканской партией Армении по рейтинговому избирательному списку, по сговору с другим лицом раздавал предвыборные взятки в размере 10 000 драмов каждая (всего: 230 000 драмов) жителям общины Малишка.

Кроме того, М.М., имея полномочия распоряжаться средствами общинного бюджета, используя свой авторитет и служебное положение, в сговоре с сыном В.М., директором ОНКО <Малишкайская спортивная школа> принял его супругу Н.А. на работу в ОНКО в качестве медсестры. Несмотря на неявку на работу Н.А. в период с 1 января 2016 г. по 9 июля 2018 г. получила 2 млн 231 тыс. 25 драмов в качестве заработной платы и приравненной к ней выплаты. Кроме того, М.М., по предварительной договоренности с главным специалистом-бухгалтером ОНКО <Малишка> А.В. формально выделил 10, якобы социально еобеспеченным жителям общины, социальную помощь и потом завладел деньгами.

Сыну главы общины М.М., бывшему директору ОНКО В.М., предъявлено обвинение за использование служебного положения для совершения хищения в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и совершение должностного подлога, супруге Н.А. предъявлено обвинение за содействие в хищении в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а бывшему главному специалисту-бухгалтеру - за использование служебного положения для совершения хищения группой лиц по предварительному сговору.

27 мая 2019 года надзирающий прокурор направил уголовное дело в суд общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей с обвинительным заключением. 28 апреля 2023 года приговором суда М.М., В.М., Н.А. и А.В. признаны виновными в приписываемых им деяниях. Суд удовлетворил ходатайство прокурора конфисковать 2 миллиона 231 тысячу 25 драмов у подсудимых М.М., В.М. и Н.А. в пользу бюджета общины Малишка Вайоц Дзора.