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 Понедельник, 15 Мая 2023 12:23
Александр Аванесов

Общественные организации Армении бьют тревогу по поводу решения суда в отношении СМИ и журналиста

Общественные организации Армении бьют тревогу по поводу решения суда в отношении СМИ и журналиста

АрмИнфо. Общественные и журналистские организации Армении бьют тревогу по поводу решения суда общей юрисдикции Еревана в отношении ООО <168 жам> и журналиста издания Давида Саркисяна.

В заявлении общественных и журналистских организаций отмечается, что 31 марта вице- мэр Еревана Тигран Авинян подал в суд иск против ООО "168 жам" и журналиста Давида Саркисяна с требованиями заставить его принести извинения, опровергнуть сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, и конфисковать 9 млн драмов в качестве компенсации. Поводом для иска является видео, опубликованное на YouTube- канале сайта <168.am> 25 февраля: <Тигран Авинян. Новоявленный богач>, автор которого Давид Саркисян представляет вице-мэра как чиновника, <обладающего неограниченным административным ресурсом>, семья которого <неуклонно богатеет>.

2 мая суд принял дело к производству и удовлетворил ходатайство истца об исполнении иска, то есть о наложении ареста на имущество и банковские счета, принадлежащие журналисту и СМИ  на сумму в  9 млн драмов. По словам потерпевших, обсуждения с ними до принятия этого решения не было, более того, они не были проинформированы о ходатайстве и не имели возможности представить свои возражения.  Если эта информация подтвердится, то вышестоящие суды будут просто обязаны дать оценку этой практике Ереванского суда общей юрисдикции, считают представители общественных и журналистских организаций.

Они отмечают, что будучи высокопоставленным чиновником, Тигран Авинян не предпринимал попытки решить проблему во внесудебном порядке, в том числе не обращался в редакцию с просьбой опубликовать опровержение. <Он при обращении в суд предъявил требование о максимальной денежной компенсации.

Более того, не удовлетворившись этим, Авинян подал ходатайство о применении обеспечительных мер, что является беспрецедентным в наши годы наблюдения за судебными делами в отношении журналистов и СМИ, которые суд последовательно удовлетворял.  Пока же, воздерживаясь от оценки спорного материала, определения наличия или отсутствия в нем оскорбления и клеветы, заявляем, что вышеизложенные факты однозначно свидетельствуют о том, что целью Тиграна Авиняна было не столько уточнить, опровергнуть или ответить на публикацию, а наказать и оказать давление на журналиста и СМИ. И судья фактически способствовал этим намерениям Авиняна. Это неприемлемо, и мы уверены, что эти шокирующие факты не ускользнут от глаз международных организаций и экспертов, так как противоречат прецедентным решениям Европейского суда.

В частности, при применении обеспечения иска его необходимость должна быть подробно разъяснена как истцом, так и судом. Между тем, в данном случае непонятно, почему истец подсчитал, а суд подтвердил его подход. Не говоря уже о том, что суды обязаны соблюдать соразмерность искового обеспечения по делам об оскорблении и диффамации, учитывать факт не создания препятствий для нормальной деятельности СМИ, отсутствующий в данном случае.

Мы уверены, что некоторые неприемлемые проявления этого судебного процесса напрямую связаны с внесенными 24 марта 2021 года изменениями в статью 1087.1 Гражданского кодекса РА, согласно которым верхние пределы денежной компенсации за оскорбление и диффамацию были увеличены втрое до 3 млн и 6 млн соответственно.

Мы, нижеподписавшиеся организации, выражая глубокую обеспокоенность судебным процессом Тиграна Авиняна против ООО <168 часов> и журналиста Давида Саркисяна, требуем  от суда общей юрисдикции г. Еревана немедленно отменить решение о применении меры пресечения по вышеуказанному делу, снять арест с имущества и банковских счетов ответчиков и приступить к рассмотрению самого спора. Вице-мэр Тигран Авинян, как высокопоставленный чиновник, должен проявлять больше толерантности, вести себя более адекватно своему положению,  отозвав иск и решив вопрос во внесудебном порядке, обратившись в Совет по информационным спорам или в Орган по контролю за саморегулированием СМИ для получения экспертного заключения>, - говорится в заявлении, под которым подписались  Комитет по защите слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив,  Журналистский клуб  <Аспарез>, Центр свободы информации и другие, ОО <Фемида> и др.

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