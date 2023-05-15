Понедельник, 15 Мая 2023 12:13

АрмИнфо.В Армении обрушилась башня крепостной стены монастырского комплекса Ахпат. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы РА.

Согласно источнику, инцидент произошел 14 мая в 12:30. Обрушившиеся камни с дороги были убраны силами местных жителей. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что обрушился участок одной из стен башни площадью в 12 кв.м., существует опасность обрушения остальной части. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели разграничили территорию.

Отметим, что монастырский комплекс Ахпат внесен в 1996 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он основан в 976 г. во времена царствование царя Ашота III Багратуни. В состав монастыря входят храм Сурб Ншан, два гавита-притвора, три маленькие церкви, скрипторий, колокольня, трапезная, несколько часовен-усыпальниц, два коридора-усыпальницы и хачкары. Вне монастырской территории находятся памятник- родник и несколько маленьких церквей.