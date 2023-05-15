Понедельник, 15 Мая 2023 09:06

АрмИнфо. В административном комплексе министерства обороны с участием военных атташе аккредитованных в Армении иностранных посольств и представителей наблюдательской миссии Евросоюза был проведен брифинг, в ходе которого были представлены подробности о ситуации, создавшейся в результате Азербайджанской провокации 11-12-ого мая в направлении суверенной территории РА - Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

В частности, военным атташе была представлена оперативная информация о ходе действий, направлениях и примененных средствах, а также официальная дезинформация, распространяемая Азербайджаном в ходе боевых действий и в последующий период.

Было отмечено, что в результате необходимых оборонительных действий ВС Армении цели боевых действий Азербайджана полностью провалились.

Отметим, что 11-12 мая ВС Азербайджана подвергли интенсивному обстрелу, в том числе из крупнокалиберного вооружения позиции ВС РА в направлении Сотка и Кута Гегаркуникской области. В результате вражеской агрессии один военнослужащий ВС Армении погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Азербайджан подтвердил гибель двух своих военных.