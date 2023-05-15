Понедельник, 15 Мая 2023 09:06

АрмИнфо.В НАТО назвали обнадеживающими итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве Евросоюза.

«Обнадеживающие новости с организованной сегодня в Брюсселе Шарлем Мишелем пятой встречи между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, после переговоров глав МИД двух стран на прошлой неделе в Вашингтоне. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал в своем микроблоге в Твиттер спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

Отметим, что в Брюсселе 14 мая прошла встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Среди ключевых договоренностей : безоговорочная приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29.800 кв.км) и Азербайджана (86.600 кв.км), возобновление железнодорожного сообщения с Нахиджеваном и через него, освобождение удерживаемых веннопленных и гражданских лиц.

«Мы продолжили обмен мнениями по вопросу о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Я призвал Азербайджан к разработке позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением»,- заявил Мишель.