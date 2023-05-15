Понедельник, 15 Мая 2023 00:30

АрмИнфо. На выборах президента Турции по итогам обработки бюллетеней с 89,24% вскрытых урн действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94% голосов, его главный конкурент от оппозиционного объединения "Народный альянс" Кемаль Кылычдароглу – 44,30%, Синан Оган от политического блока "Альянс АТА" – 5,30%. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на TRT Haber.

Это предварительные данные, окончательные результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что собственные подсчеты его Национально-республиканской партии показывают, что выборы выигрывает он. Ранее в твиттере он написал "Мы впереди".

Подсчет голосов продолжается. Если Эрдоган cохранит лидерство и по итогам подсчета голосов наберет более 50% голосов, он останется на посту президента Турции. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур пройдет 28 мая.

Эрдоган руководит страной в качестве премьер-министра, а позже – президента уже более 20 лет. Нынешнее голосование называют самым напряженным для действующего президента. Большинство предвыборных опросов показали небольшое преимущество его главного конкурента на выборах – Кемаля Кылычдароглу.

Кылычдароглу представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства. Он известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Кылычдароглу был выдвинут совместно шестью оппозиционными партиями "Народного альянса".

Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока "Альянс АТА" ("Альянс предков").

Ранее свою кандидатуру снял лидер "Партии отечества" Мухаррем Индже. Причиной этого решения он назвал волну компромата, обрушившегося на него в ходе избирательной кампании. Политик заявил, что в течение 45 дней в турецких СМИ распространялись фейковые, компрометирующие его фотографии, а правоохранительные органы отстранились от расследования этих фактов. Индже также подчеркнул, что государство не смогло защитить его репутацию как гражданина страны и кандидата в президенты Турции.