Воскресенье, 14 Мая 2023 22:18

АрмИнфо. В последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе кардинально изменилась. Раньше всё было ясно и понятно. Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Такое мнение в интервью «Новой газете - Европа» выразил глава Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, фактически, механизмы, которые должны были обеспечить безопасность Армении, рухнули, а новые не созданы.

В этом плане Григорян подчеркнул, что Армении нужно искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что «объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России». Он отметил, что речь идет о нескольких таких контрактах с Россией на сотни миллионов долларов. «А еще мы ожидали от ОДКБ, что она сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории. Она не сработала, и так далее». Григорян признал, что в связи с этим были обсуждения о выходе из ОДКБ – «это естественная реакция».

Отвечая на вопрос о том, что Россия очень жестко реагирует на любые контакты Армении с Западом, Григорян частично признал это обстоятельство. «В чем-то вы правы, в чем-то нет. Обстрелы и провокации происходят не только тогда, когда мы ведем переговоры с Западом. В 2018 году, когда в Армении произошла революция, мы сказали, что это внутренний демократический процесс, на внешнюю политику он не будет влиять. И продолжили работать с Россией, но и это не гарантировало нам безопасность: мы получили войну 2020 года. Еще пример. В 2013 году президент Серж Саргсян принял решение о присоединении к Таможенному союзу, который позже стал называться ЕАЭС. Ему дали понять, что если он это не сделает, в Нагорном Карабахе будут проблемы. Главным аргументом за присоединение к Союзу для Саргсяна была безопасность Карабаха. После этого мы получили две войны. В апреле 2016-го и в сентябре 2020-го», - подчеркнул глава Совбеза Армении.

Говоря о тяжелом состоянии Армении и о том, что катастрофа может произойти каждый день, Григорян сказал, что все это понимают: «Но даже если очень спешить, невозможно изменить последовательность действий. Только так: сначала один шаг, потом другой, потом третий. И смотреть, что получится, как изменится ситуация. Мы честно признаем, что решения у нас пока нет, но мы его ищем. У нас есть шанс, возможность. И нет никаких гарантий».

Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Григорян отметил, что Армения с начала декабря на всех международных площадках говорит о том, что у Азербайджана есть планы этнических чисток в Карабахе. "Давайте посмотрим, у кого есть возможность их предотвратить. Во-первых, у миротворческих сил Российской Федерации, которые находятся в Нагорном Карабахе. Более того, по соглашениям 2020 года они обязаны это сделать: Понимаете, в чем трагизм ситуации: российские миротворцы находятся в Карабахе, а люди говорят об угрозе этнических чисток. У них нет надежды, что их спасут. Второй шанс — международное сообщество. Армения уже давно лоббирует отправку международной наблюдательной миссии в Карабах. Как минимум наблюдательной».

Парируя слова интервьюера о том, что «Карабах — непризнанная республика. А к непризнанным республикам международное сообщество относится очень скептически. Именно поэтому за Карабах не вступаются», Григорян подчеркнул, что несмотря на то, что она непризнанная, международное сообщество тем не менее взяло на себя обязательства предотвращать геноцид, где бы он ни случился.

Григорян в этом ключе признал, что под влиянием обстоятельств настроения в Нагорном Карабахе меняются: «В Нагорном Карабахе нет прозападных настроений. Нет Сороса. Вместо НАТО — РМК, российский миротворческий контингент. И, тем не менее, там появились антироссийские настроения. Как вы думаете, почему? Из-за самой России, не из-за Запада. Россия сама формирует отношение к себе».

«Это очень интересная тема. Есть такой политический дискурс: Россия стала хуже относиться к Армении из-за того, что после революции к управлению пришла прозападная команда. Люди всерьез в это верят. Давайте подумаем вместе: может ли такая огромная страна, как Россия, изменить свои геополитические планы и перестроить стратегию из-за того, что в руководстве Армении произошли изменения? Вместо одних 5–10 человек появились другие 5–10 человек, и Москва обиделась? По-моему, это абсурд», - подчеркнул Григорян.

На вопрос о том, какую цель преследуют Российские миротворческие силы в Карабахе. и что по одной из версий они хотят помочь Алиеву пробить Зангезурский коридор на турецкую сторону и по этому коридору в обход санкций пойдет российский газ под видом азербайджанского, Григорян отметил, что газ уже поставляется в рамках тех инфраструктур, которые существуют. «Думаю, дело не в этом или, по крайней мере, не только в этом. В любом случае, Армения никогда не согласится на экстерриториальный коридор по своей территории. Для нас это — красная линия», подчеркнул Григорян, ответив на вопрос «А если война?», словами: «Тогда война. Если война, то война».