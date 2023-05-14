Воскресенье, 14 Мая 2023 14:11

АрмИнфо. Альтернативы трехсторонним договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана нет. Об этом заявил в интервью посол России в Армении Сергей Копыркин.

В этом ключе дипломат напомнил, что боевые действия в зоне нагорного-карабахского конфликта осени 2020 г. были остановлены усилиями Российской Федерации и лично президента Владимира Путина.

«Российская сторона и лично российский лидер внесли очень большой вклад в достижение и последующее развитие трехсторонних договоренностей. Россия, как и ранее, готова и далее всячески способствовать их реализации и продвижению мирного процесса», - отметил Копыркин в интервью порталу «CivilNet», выжимку из которой приводит посольство РФ в РА.

Вместе с тем посол выразил убеждение, что необходимо учитывать, что со стороны западных стран проводится политика, нацеленная на нанесение России «стратегического поражения», в том числе через прессинг на наших ближайших партнеров. Дипломат подчеркнул, что не Россия является инициатором геополитической конкуренции и противоборства в регионе.

«Принципиальный подход России – оказание сторонам содействия в нормализации отношений, но выработка соответствующих решений – это дело сторон. Наши взаимоотношения строятся на уважении к суверенитету партнеров. Принципиальный момент – важность продвижения по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации», - отметил он.

Касаясь ситуации вокруг Арцаха, посол подчеркнул, что российские миротворцы выполняют свои задачи и реально участвуют в решении тех проблем, которые есть на «земле». Копыркин добавил, что для России небезразлична судьба армян Нагорного Карабаха.

Касаясь действий ОДКБ, он напомнил, что организация выразила готовность направить миссию на территорию РА. «Готовность к направлению мониторинговой миссии ОДКБ и конструктивному обсуждению соответствующих вопросов сохраняется», - сказал российский дипломат.

В заключение он подчеркнул, что обе страны находятся в непростой ситуации, но Россия серьезно относится к своим союзническим обязательствам, в этом не может быть сомнений.