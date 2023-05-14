Воскресенье, 14 Мая 2023 13:57

АрмИнфо. Вопросы региональной стабильности и безопасности обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Как сообщает МИД РА, Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в последние дни вследствие провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил в отношении суверенной территории Республики Армения, подчеркнув, что они нацелены подорвать усилия, направленные на продолжение мирных переговоров.

Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также необходимости обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.