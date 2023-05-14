Воскресенье, 14 Мая 2023 13:55

АрмИнфо.Бельгия откроет посольства в Армении и Молдове. Соответствующая информация опубликована на сайте МИД Бельгии.

Согласно ведомству, решение было принято на основе предложения министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лахбиб.

В сообщении отмечается, что до сих пор Бельгия работала с Арменией через посольство страны в Москве, но геополитические события требуют мониторинга ситуации на местах.

«Повышенное дипломатическое внимание Бельгии к стране и региону с сильным российским влиянием является частью Европейской политики добрососедства по отношению к странам к востоку от ЕС и отражает стремление обеспечить безопасность и стабильность в этом стратегически важном регионе. Бельгия полностью поддерживает европейские усилия, которые могут способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, в том числе посредством миссии гражданских наблюдателей ЕС в РА, в которой Бельгия желает внести свой вклад. Наша страна также придает большое значение стабильности и добрососедским отношениям на Южном Кавказе», - говорится в сообщении МИД Бельгии.