Воскресенье, 14 Мая 2023 09:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной обстановке.

Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате имевших место в последние дни провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения, направленных на срыв усилий по продолжению мирных переговоров. Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны коснулись, запланированной на 14 мая трехсторонней встречи премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, подчеркнули важность проведения в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.