Суббота, 13 Мая 2023 12:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 3 на улице Толбухина, жилой дом 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, жилые дома 15/32-33/19 на улице Ширванзаде, жилые дома 22-22/10 и частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, частные дома на улицах Котовского, Одессы, Мусаеляна, Додохяна, Раздан, Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Шаумяна 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 3, 5, 9, 19, 23, 25 на улице Алабяна;

11:00-14:00 ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Oвсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице; 1-35 на 27-ой улице;18-45 на 28-ой улице; 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 15 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 17, 19, 21 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Сардарапат;

в Арагацотнской области:

11։00-13։00 села Арташаван, Сагмосаван; частично села Уши и Оганаван;

в Араратской области:

10:00–11:00 частично улицы Касяна, Шираза, А.Хачатряна, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Ноякерт; частично село Ехегнаван;

10:00–13:00 частично село Ехегнаван;

10:00–16:00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

12:00–14:00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе и частично квартал “Моз” в городе Вайк; частично село Арин;

11:00–12:00 частично улицы Авагяна, Ханджяна, Баграмяна в горoде Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-15:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ‘Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, “Ред Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, “Арколад”; кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинери”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагил”, ООО “Магнолия комфорт”, собственник “А.Мирзоян”, ООО “Пробетон”;

14:00-16:30 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, жилой дом 10 на улице Антараин, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, “Микаэль Варданян”, дом отдыха гос. университета имени В. Брюсова, пансионаты “Адомас”, “Кусастан-Айастан”, гостиница ‘Ташир”, солнечная станция ‘Ташир”, частично спортивный комплекс, ООО 'Силениум Стар”, столовая, дома отдыха “Сусанбар”, ‘Гранд Кенди”, ‘Звартноц”, “Алвина” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Ширакской области:

11:00-17:00 зона отдыха “Канач Кирч” села Кети в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:30 село Ангехакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 27, 27А, 29, 29А, 47/1-49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-356 на улице Шрджанцик Тоннель, подъезды 1-7 жилого дома 2 на пр. Баграмяна, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Tаманяна, жилой дом 1А на улице Таманяна, ООО “Кауфман” по адресу: ул. Tаманяна 1/1, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилой дом 127/5 на улице Антараин, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Кургиняна, жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Арзуманяна, детский сад N147, жилые дома 27/1, 27/2 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, здание паспортного отделения, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 8/1, 10, 10/1, 15 на улице Тотовенца,, жилые дома 12-15 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 33/1, 33/2 на пр. Маштоца, жилой дом 29 на улице Ростоми, абоненты-жильцы жилого дома 40 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

11։00-16։00 село Паракар;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 город Аштарак и квартал “Мугни”; частично села Карин, Ошакан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Лусарат;

10:00-16:00 частично улица Комитаса в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-12:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-14:00 улицы Интернационал, Волково, Пионеракан, Кармир Бнакавайрер, Анрапетутян в городе Абовян; частично села Маяковский, Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” в Цахкадзоре;

14:00-16:30 монастырский комплекс ‘Кечарис”, лагерь ‘Гарун”, аптека, дом отдыха “Альвина”, комплекс “Кечи Хаус”, спортивный комплекс, гостиница ‘Элегант”, школа, детский сад, ресторан, дом отдыха ‘Нрени” и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17:00 села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетов, Антарашен; Катнахбюр, Урасар, Арманис.