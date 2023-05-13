Arminfo.info



 Суббота, 13 Мая 2023 12:03

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилой дом 3 на улице Толбухина, жилой дом 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, жилые дома 15/32-33/19 на улице Ширванзаде, жилые дома 22-22/10 и частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, частные дома на улицах Котовского, Одессы, Мусаеляна, Додохяна, Раздан, Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Шаумяна 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 3, 5, 9, 19, 23, 25 на улице Алабяна;

11:00-14:00  ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице  Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Oвсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00  частные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице; 1-35 на 27-ой улице;18-45 на 28-ой улице; 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00    жилой дом 15 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 17, 19, 21 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

11։00-17։00 село Сардарапат;

 

в  Арагацотнской области:

11։00-13։00  села Арташаван, Сагмосаван; частично села Уши и Оганаван;

 

в  Араратской области:

10:00–11:00   частично улицы Касяна, Шираза, А.Хачатряна, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Ноякерт; частично село Ехегнаван;

10:00–13:00 частично село Ехегнаван;

10:00–16:00   частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

12:00–14:00 частично село Азатаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00  улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе и частично квартал “Моз” в городе Вайк; частично село Арин;

11:00–12:00  частично улицы Авагяна, Ханджяна, Баграмяна в горoде Ехегнадзор;

 

в  Котайкской области:

11:00-15:00   село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ‘Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, “Ред Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, “Арколад”; кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинери”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагил”, ООО “Магнолия комфорт”, собственник “А.Мирзоян”, ООО “Пробетон”;

14:00-16:30   улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, жилой дом 10 на улице Антараин, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, “Микаэль Варданян”, дом отдыха гос. университета имени В. Брюсова, пансионаты “Адомас”, “Кусастан-Айастан”, гостиница ‘Ташир”, солнечная станция ‘Ташир”, частично спортивный комплекс, ООО 'Силениум Стар”, столовая, дома отдыха “Сусанбар”, ‘Гранд Кенди”, ‘Звартноц”, “Алвина” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

 

в  Ширакской области:

11:00-17:00 зона отдыха “Канач Кирч” села Кети в Ахурянском регионе;

 

в  Сюникской области:

11:00-15:30 село Ангехакот.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 27, 27А, 29, 29А, 47/1-49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-356 на улице Шрджанцик Тоннель, подъезды 1-7 жилого дома 2 на пр. Баграмяна, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Tаманяна, жилой дом 1А на улице Таманяна, ООО “Кауфман” по адресу: ул. Tаманяна 1/1, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилой дом 127/5 на улице Антараин, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Кургиняна, жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Арзуманяна, детский сад N147, жилые дома 27/1, 27/2 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, здание паспортного отделения, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 8/1, 10, 10/1, 15 на улице Тотовенца,, жилые дома 12-15 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00  жилые дома 33/1, 33/2 на пр. Маштоца, жилой дом 29 на улице Ростоми, абоненты-жильцы жилого дома 40 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

в  Армавирской области:

11։00-16։00 село Паракар;

 

в  Арагацотнской области:

11։00-17։00  город Аштарак и квартал “Мугни”; частично села Карин, Ошакан;

 

в  Араратской области:

10:00-13:00  частично село Лусарат;

10:00-16:00  частично улица Комитаса в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Азатаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00   частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-12:00 частично село Гладзор;

 

в  Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-14:00 улицы Интернационал, Волково, Пионеракан, Кармир Бнакавайрер, Анрапетутян в городе Абовян; частично села Маяковский, Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” в Цахкадзоре;

14:00-16:30 монастырский комплекс ‘Кечарис”, лагерь ‘Гарун”, аптека, дом отдыха “Альвина”, комплекс “Кечи Хаус”, спортивный комплекс, гостиница ‘Элегант”, школа, детский сад, ресторан, дом отдыха ‘Нрени” и прилегающие территории;

 

в  Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Лорийской области:

11։00-17:00 села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетов, Антарашен; Катнахбюр, Урасар, Арманис.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Минобороны Армении сообщило о потеряхМинобороны Армении сообщило о потерях
Эдвард Сандоян избран ректором Российско-Армянского университетаЭдвард Сандоян избран ректором Российско-Армянского университета
Глава армянской церкви в Украине возглавил молебен в Буче с представителями Всемирного совета церквейГлава армянской церкви в Украине возглавил молебен в Буче с представителями Всемирного совета церквей
МО Армении сообщает об одном погибшем и одном раненом МО Армении сообщает об одном погибшем и одном раненом
Армянские законодатели проводят встречи в СШААрмянские законодатели проводят встречи в США
В Страсбурге обсуждены вопросы усиления институционального уровня исполнения решений ЕСПЧВ Страсбурге обсуждены вопросы усиления институционального уровня исполнения решений ЕСПЧ
Азербайджан не собирается выводить свои войска с суверенной территории РА. Баку формирует стереотип, что Армения - это их территория: Экс-омбудсменАзербайджан не собирается выводить свои войска с суверенной территории РА. Баку формирует стереотип, что Армения - это их территория: Экс-омбудсмен
Французский телеканал Mezzo снимает документальный фильм о великом армянском композиторе Араме ХачатурянеФранцузский телеканал Mezzo снимает документальный фильм о великом армянском композиторе Араме Хачатуряне
ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в  районе села КутВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в  районе села Кут
Президент РА: военная агрессия Азербайджана против Армении препятствует установлению стабильного и прочного мира в регионеПрезидент РА: военная агрессия Азербайджана против Армении препятствует установлению стабильного и прочного мира в регионе
Посол США: Антикоррупционному Комитету Армении за короткий период своей деятельности удалось зафиксировать положительные результаты в борьбе с коррупциейПосол США: Антикоррупционному Комитету Армении за короткий период своей деятельности удалось зафиксировать положительные результаты в борьбе с коррупцией
Сохранение озера Севан является первостепенной задачей каждого гражданина РА -  замминистраСохранение озера Севан является первостепенной задачей каждого гражданина РА -  замминистра
МИД РА: применение Азербайджаном силы направлено на срыв предстоящих встреч в Брюсселе и в МосквеМИД РА: применение Азербайджаном силы направлено на срыв предстоящих встреч в Брюсселе и в Москве
Вице-премьер РА рассказал представителю ЮНИСЕФ о тяжелых последствиях для детей от блокады Лачинского коридораВице-премьер РА рассказал представителю ЮНИСЕФ о тяжелых последствиях для детей от блокады Лачинского коридора
Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории АрменииМарукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий ДубновПашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
Парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армянПарламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян
Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматыЗамминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с УкраинойЛегендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
Сенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридорСенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор
Армия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огняАрмия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огня
Армения прошла в финал ЕвровиденияАрмения прошла в финал Евровидения
ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении СоткаВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границыГосдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
Туркменистан направил гуманитарную помощь в AфганистанТуркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессеМирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и АзербайджаномВ США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в БрюсселеПашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской областиВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской области
Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывникаЧиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
Минобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин ШоржаМинобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин Шоржа
Азербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РААзербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РА
Правительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 годуПравительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году
Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с ГрузиейВаге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
Решение правительства: Театр Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
Тигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спортТигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спорт
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Депутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают АзербайджануДепутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают Азербайджану
В Армении будут ликвидированы ряд почетных званийВ Армении будут ликвидированы ряд почетных званий
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
ВС Азербайджана опять применили минометы в направлении СоткаВС Азербайджана опять применили минометы в направлении Сотка
Величина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестацииВеличина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестации
ЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан АзербайджанаЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана
Действиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - ПашинянДействиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - Пашинян
Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителейВинные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
МИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процессМИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процесс
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
За время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млнЗа время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млн
Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократияГлава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
Подготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяцаПодготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяца
Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственностиДепутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащегоМинздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе  - МарукянОбстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе  - Марукян
На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственностиНа брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым  действиям является очередной дезинформациейМО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым  действиям является очередной дезинформацией
Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулированиеПремьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в судДело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной ТолстойВ рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственностиПеред зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контрольПостпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резнеЭпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного КарабахаАдам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - ПашинянАрмения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
Пашинян ответил ОсканянуПашинян ответил Осканяну
Вардан Осканян: Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственнойЭксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - ПашинянБез определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграциюГосминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и АрмениейСоединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся АрменияМнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения